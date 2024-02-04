Тимашов — о бронзе в масс-старте: я рад, но остаются мысли, почему не получалось раньше?

Российский лыжник Антон Тимашов прокомментировал завоевание бронзы в масс-старте свободным стилем на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России в Тюмени.

«Сезон для меня складывается неудачно. Это моё первое попадание в призы. До этого лучшим результатом было 10-е место. Конечно, я сегодня рад. Но остаются мысли, почему так не получалось в предыдущих гонках? Почему не боролся за высокие места. В общем, двоякие ощущения.

Согласен ли с тем, что в призы мог попасть каждый из ведущей группы в 15 человек? Нет. Если бы эти 15 ребят дошли до финиша, то кто-то всё равно бы оказался быстрее. Банально с 15-го места тяжело вырваться в лидеры, могут возникнуть проблемы в перестроении в такой плотной группе. У кого-то чуть лучше лыжи едут, у кого-то чуть хуже. В любом случае, первая шестёрка осталась бы той же, что и обычно. Это одни и те же имена, плюс-минус. Не сказал бы, что какой-то непредсказуемый старт получился.

Выдержал ли я темп, заданный Большуновым? Я не выдержал темп. Когда было первое ускорение, группа растянулась, я «поймал дырку». Вернулся из-за того, что ребята опять загасили темп. А на финише смог побороться за медали», — приводит слова Тимашова «Тюменская арена».

Напомним, победителем гонки с результатом 39.54,4 секунды стал Александр Большунов. Второе место с отставанием +1,1 от лидера занял Алексей Червоткин.