Сорина: я бы хотела считать триумфальным возвращением тот старт, в котором возьму золото

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала третье место в масс-старте на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

«Меня беспокоит небольшая боль, опять же, в ноге, которая не проходит.

Реально ли бороться со Степановой за золото? Реально, но не сегодня, учитывая моё нынешнее состояние. Результат показал, что я не смогла.

Состоялось ли моё триумфальное возвращение в спорт после продолжительной паузы? Я бы хотела считать таким событием тот старт, в котором возьму золото. Я уходила, когда у меня были высшие награды в личных гонках. Хочется показывать, как минимум, прежние результаты», — приводит слова Сориной «Тюменская арена».

Отметим, бронзовая медаль в масс-старте стала для Сориной первой наградой после того, как она вышла из декретного отпуска и оправилась от травм.

Победу в гонке одержала Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию за 29.13,6 секунды. Второй к финишу пришла Елизавета Пантрина, отставшая от лидера на 6,5 секунды.