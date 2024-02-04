Петтер Нортуг занял второе место в классической разделке на 20 км на Кубке Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион и 14-кратный чемпион мира, 38-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг занял второе место в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем в рамках Кубка Норвегии.

Победителем гонки стал Дэвид Торвик. Спортсмен преодолел дистанцию за 53:02.8. Нортуг уступил победителю 26 секунд, но опередил на 6 секунд Хенрика Дённестада, в активе которого в этом сезоне ряд несколько подиумов на этапах Кубка мира.

Вчера, 3 февраля, в гонке на 10 км коньком Нортуг занял лишь 35-е место. В этом сезоне норвежец в составе собственной команды принимал участие в лыжных марафонах Ski Classics, где занял 29 место в классическом марафоне «Марчалонга» на 70 км.

Ранее Петтер Нортуг спустя девять лет получил награду за победу на «Тур де Ски» — 2015.