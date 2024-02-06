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Экс-тренер сборной России: сейчас Устюгов не может кататься на уровне Большунова

Экс-тренер сборной России: сейчас Устюгов не может кататься на уровне Большунова
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил готовность Сергея Устюгова соперничать с Александром Большуновым.

«После серьезных проблем со здоровьем это была его первая гонка. И спринт прошел хорошо. Но, к сожалению, затем масс‑старт получился не таким, как ожидал он и я. Если говорить о соперничестве с Большуновым, то, конечно, Сергей на данный момент не может кататься на его уровне», — сказал специалист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, в розыгрыше Альфа-Банк Кубка России сезона-2023/2024 Александр Большунов одержал победу в 17 гонках подряд и уверенно лидирует в общем, дистанционном и спринтерском зачётах Кубка. Устюгов принял участие в шестом этапе турнира в Тюмени, выбыв в полуфинале спринта и заняв 26-е место в масс-старте.

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