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Состав лыжной сборной Санкт-Петербурга на Спартакиаду претерпел изменения

Состав лыжной сборной Санкт-Петербурга на Спартакиаду претерпел изменения
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В составе сборной Санкт-Петербурга по лыжным гонкам, которая выступит на Спартакиаде, произошли изменения.

На старте сезона в Тюмени выступит 23-летний Егор Солдаткин. Он заменил 19-летнего Максима Липкина, который не успел восстановиться после болезни. Об этом сообщил телеграм-канал «Радиолыжи».

В состав мужской сборной Санкт-Петербурга попали Дмитрий Васильев, Егор Гусак, Никита Егоров, Егор Казаринов, Андрей Краснов, Евгений Кудрявцев, Валерий Пономарёв и Егор Солдаткин.

Состав женской команды выглядит следующим образом: Анастасия Фалеева, Евгения Бижова, Екатерина Булычева, Евгения Крупицкая, Полина Сероносова, Диана Соболева, Рада Тарасенко и Юлия Урбо.

Турнир по лыжным гонкам на Спартакиаде сильнейших — 2024 начнётся 9 февраля классическими спринтерскими гонками.

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