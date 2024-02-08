«Большунов не выкладывается на все сто». Бородавко — о выигравшем 17 гонок подряд лыжнике

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлениях лыжника Александра Большунова в личных гонках в нынешнем сезоне.

«Форма хорошая, но досконально её трудно оценить. Александр не выкладывается на все сто процентов, тратит сил столько, сколько необходимо в конкретном случае. У нас ведь не лёгкая атлетика и не конькобежный спорт, в которых можно делать определённые выводы на основании показанных секунд. Лыжники соревнуются с соперниками, а не со временем», — приводит слова Бородавко пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, в текущем сезоне Большунов одержал 17 побед подряд в личных гонках. 27-летний спортсмен не уступал на дистанции в личных соревнованиях с 26 марта 2023 года. Тогда Большунов занял третье место в марафоне на чемпионате России.