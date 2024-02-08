Бородавко: Терентьев единственный, кому по силам обыграть Большунова в спринте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, кто может составить конкуренцию лыжнику Александру Большунову на спринтерской дистанции.

«Думаю, Терентьев единственный, кому по силам обыграть Большунова в классическом спринте. Но при условии хорошего самочувствия. Александр с женой Натальей тяжело переболели гриппом. Более недели держалась высокая температура. Александр потом долго не тренировался. Надеюсь, что всё-таки состояние здоровья позволит ему быть на Спартакиаде в спринтерском финале», — приводит слова Бородавко пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, Спартакиада сильнейших — 2024 стартовала сегодня, 8 февраля. Соревнования лыжников в рамках Спартакиады пройдут с 9 по 18 февраля в Тюмени. Завтра, 9 февраля, пройдут спринты классическим стилем.