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Амундсен: ностальгические чувства не подарят Нортугу место на чемпионате мира — 2025

Амундсен: ностальгические чувства не подарят Нортугу место на чемпионате мира — 2025
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен высказался о возможном выступлении 38-летнего соотечественника Петтера Нортуга на чемпионате мира, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия) в 2025 году.

«Сколько бы медалей чемпионатов мира ни было у Петтера, просто так место на ЧМ-2025 он не получит после одного подиума на Кубке Норвегии. Это была действительно впечатляющая гонка, и очень здорово, что он снова в строю, но ностальгические чувства не подарят Петтеру место на чемпионате мира. Думаю, Петтер способен честно пройти квалификацию и участвовать в соревнованиях, но это тяжело», — приводит слова Амундсена VG.

Напомним, Нортуг прекратил выступления на Кубке мира в 2018 году, однако с 2022-го начал активно работать над возвращением в борьбу на длинных дистанциях. 4 февраля 2024 года Нортуг занял второе место в гонке на Кубке Норвегии.

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