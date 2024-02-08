Юрий Бородавко оценил готовность Большунова к Спартакиаде сильнейших

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко порассуждал о готовности российского лыжника Александра Большунова к выступлению на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Готов ли Большунов побороться за победу во всех гонках Спартакиады? Все спортсмены, кто выходит на старт, хотят победить. Все готовятся, тренируются, а кто станет сильнейшим, покажут соревнования. Победная серия? До начала сезона никто не думал о таком, да и сейчас мы на это внимания не обращаем. Как я уже говорил, летом речь шла о том, сможет ли Саша вообще стартовать с учётом тех серьёзнейших проблем, которые у него возникли.

Ну а когда пошла серия… Она же не из ничего случилась. Для него была разработана специальная программа восстановления, а Большунов очень серьёзно выполнял всё, что ему предписывалось по профилактике. Саша думает только о конкретной гонке, решает только те задачи, которые нужны для победы в этой гонке. А затем новый день и другая гонка. Судя по тому, как он проводит гонки, у него есть определённый запас. Да взять хотя бы последнюю гонку, когда Большунов легко и быстро откликнулся на ускорение Червоткина. Но невозможно сказать, что Саша выигрывает гонки на одной ноге. Были такие гонки, где он побеждал с минимальным преимуществом», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.