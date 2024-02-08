Бородавко заявил, что Устюгов далёк от своей лучшей формы в карьере

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил текущую форму олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете, двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова.

«Видно, что Сергей постепенно набирает, но пока это не тот Устюгов, которого мы привыкли видеть на протяжении многих лет в его лучшей форме. Наверняка на спринте он попробует проявить себя, но я вижу, что его стратегия – набор формы через гонки, чтобы к чемпионату России подойти на более высоком уровне.

Всё зависит только от него самого, как он будет тренироваться. Вполне вероятно, к Малиновке он будет примерно в том же состоянии, что и в прошлом году в Тюмени на ЧР-2023», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.