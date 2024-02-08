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Бородавко: то, что Якимушкина кормит ребёнка грудью и выступает, дорогого стоит

Бородавко: то, что Якимушкина кормит ребёнка грудью и выступает, дорогого стоит
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил форму российских лыжниц Марии Истоминой и Ольги Якимушкиной в преддверии Спартакиады сильнейших — 2024.

«Ольга Якимушкина – кормящая мать. Её главная задача, чтобы ребёнок не болел. То, что она кормит грудью и выступает, дорогого стоит. Но ребёнок маленький, а это болезни, бессонные ночи, что не прибавляет форму. Оля полностью зависит от состояния Артёма, который требует к себе огромного количества времени и внимания. Практически 24/7. Как только он позволяет ей выспаться, восстановиться, она и выступает на хорошем уровне. Ну а в ином случае это сразу сказывается на результатах.

Маша Истомина, к сожалению, не может набрать оптимальную форму из-за различных заболеваний. Если смотреть тот же скиатлон в Казани, когда она заняла 10-е место, Маша только три минуты работала в третьей зоне, всё остальное время – во второй. По своим физическим показателям она не могла проявить себя в полной мере. Посмотрим, как будет сейчас», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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