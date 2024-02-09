Коростелёв — первый в квалификации спринта на Спартакиаде. Большунов — пятый

В Тюмени завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших.

Победу в прологе одержал Савелий Коростелёв, преодолевший дистанцию за 4.12,71 секунды. Второе место у Константина Тиунова, отставшего на 2,71 секунды. Третьим стал Иван Горбунов (+2,79). Александр Большунов и Сергей Устюгов показали пятый и шестой результат соответственно.

Спартакиада — 2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Спринт, классический стиль, квалификация. Мужчины

1. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 4.12,71 секунды.

2. Константин Тиунов (Москва) +2,71.

3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +2,79.

4. Андрей Собакарёв (Новосибирская область) +3,26.

5. Александр Большунов (Архангельская область) +3,57.

6. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +3,58.