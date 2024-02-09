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Коростелёв — первый в квалификации спринта на Спартакиаде. Большунов — пятый

Коростелёв — первый в квалификации спринта на Спартакиаде. Большунов — пятый
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В Тюмени завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших.

Победу в прологе одержал Савелий Коростелёв, преодолевший дистанцию за 4.12,71 секунды. Второе место у Константина Тиунова, отставшего на 2,71 секунды. Третьим стал Иван Горбунов (+2,79). Александр Большунов и Сергей Устюгов показали пятый и шестой результат соответственно.

Спартакиада — 2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Спринт, классический стиль, квалификация. Мужчины

1. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 4.12,71 секунды.
2. Константин Тиунов (Москва) +2,71.
3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +2,79.
4. Андрей Собакарёв (Новосибирская область) +3,26.
5. Александр Большунов (Архангельская область) +3,57.
6. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +3,58.

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