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Большунов и Устюгов встретятся в четвертьфинале спринта на Спартакиаде сильнейших

Большунов и Устюгов встретятся в четвертьфинале спринта на Спартакиаде сильнейших
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В пятницу, 9 февраля 2024 года, состоялась квалификация мужского спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших, после которой определились составы четвертьфинальных забегов.

В третьем четвертьфинале сойдутся трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийский чемпион Сергей Устюгов, показавшие по итогам квалификации пятое и шестое время соответственно. Напомним, лучшее время в прологе продемонстрировал Савелий Коростелёв.

Помимо Александра Большунова и Сергея Устюгова, в третьем четвертьфинале побегут Алексей Виценко, Фёдор Назаров, Иван Безматерных и Даниил Муралеев.

Четвертьфинальные забеги классического спринта в рамках Всероссийской спартакиады — 2024 начнутся в 11:00 мск.

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