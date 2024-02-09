Большунов обогнал Устюгова в четвертьфинале спринта на Спартакиаде

Александр Большунов и Сергей Устюгов напрямую вышли в 1/2 финала спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших 2024 года.
Первое место в третьем четвертьфинальном забеге занял трёхкратный олимпийский чемпион, представляющий Архангельскую область. Результат Большунова — 4,15,54 секунды. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов оказался позади на 0,95 секунды.
Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Спринт, классический стиль, третий четвертьфинал. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4,15,54 секунды.
2. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +0,95.
3. Фёдор Назаров (Москва) +1,52.
4. Даниил Муралеев (Свердловская область) +2,07.
5. Алексей Виценко (Республика Коми) +4,14.
6. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий автономный округ) +5,34.