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Большунов обогнал Устюгова в четвертьфинале спринта на Спартакиаде

Александр Большунов и Сергей Устюгов напрямую вышли в 1/2 финала спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших 2024 года.

Первое место в третьем четвертьфинальном забеге занял трёхкратный олимпийский чемпион, представляющий Архангельскую область. Результат Большунова — 4,15,54 секунды. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов оказался позади на 0,95 секунды.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Спринт, классический стиль, третий четвертьфинал. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4,15,54 секунды.

2. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +0,95.

3. Фёдор Назаров (Москва) +1,52.

4. Даниил Муралеев (Свердловская область) +2,07.

5. Алексей Виценко (Республика Коми) +4,14.

6. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий автономный округ) +5,34.