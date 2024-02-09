Фалеева прокомментировала победу в спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024

Российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о победе в классическом спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Я, наверное, сегодня бежала просто с огромным желанием победить. У меня сегодня как-то всё правда не заладилось по самочувствию, по мышцам. Я сегодня была этим немножко подавлена, и весь этот спринт от начала разминки до финала я боролась, говорила себе: всё нормально, ты уже ни один десяток раз так делала, всё хорошо, ты сможешь. Этот самоконтроль какой-то привёл меня к тому, чтобы я сегодня смогла так бегать.

Круг на самом деле очень тяжёлый, и даётся он очень тяжело. Поэтому ты не знаешь, восстановишься или нет. У меня ещё была вторая, так скажем, линия сетки по спринту, и поэтому, конечно, было сегодня тяжело, меньше на восстановление. Но у меня получилось, и я рада этому.

С этим, конечно, связаны эмоции. Я просто сегодня почти ни с кем не общалась, не разговаривала во время спринта. Как-то так односложно всем отвечала, ничего не слушала и пыталась всё время договориться с собой, поэтому я очень была рада, эти эмоции скопились, и я их просто выплеснула», — сказала Фалеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.