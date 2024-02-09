Ардашев: когда Большунов меня обошёл, думал «да ё-моё, как так снова!»

Российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал второе место в классическом спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Я доволен вторым местом. Так же сегодня не удалось обогнать Большунова, он реально в очень хорошей форме и тактически нас переигрывает. Насчёт Спартакиады, нам тренер сказал добавить себе небольшой мандраж, чтобы лучше настроиться на гонку. Я справился с этой задачей. Сегодня очень хорошо работалось в подъёмы и по тактике сегодня всё прошло как нужно.

В чём нужно добавить, чтобы победить Большунова? У него очень хорошие лыжи, и плюс он очень хорошо уходит на спусках. Нужно отрабатывать те же самые повороты, уходы на спуск, выходы со спуска.

Конечно, немного расстроен. Когда выходишь на старт, всегда стараешься побеждать, но второе место тоже хорошее. Конечно, хотелось бороться с Большуновым, но все видели, что он сделал на финише со спуска. Когда обошёл, думал «да ё-моё, как так снова!» (смеётся), потому что он точно так же меня объехал в декабре, так же неделю назад объехал Савелия Коростелёва, вот так он побеждает.

В принципе, если садится за ним так же, то, во-первых, ты его скорее всего не накатишь, так как он очень хорошо уходит на спуске и, у него очень хорошо работают лыжи.

Если честно, я не думал, что в финале так народ отвалится. Я местами так поглядывал, как бежали парни, как Иван Горбунов резко поднимался в последний подъём, да и Тиунов так же. Я не думал, что всё так хорошо, гладко сложится.

У нас в полуфинале тоже был быстрый забег. Мы пробежали не медленнее, чем второй полуфинал. Я, может быть, чуть-чуть больше восстановился, так как у меня был первый полуфинал, а у ребят второй. Может, им не хватило этого отдыха», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.