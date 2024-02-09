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Сорин: Фалеева посильнее Степановой в классическом спринте, гораздо мощнее

Сорин: Фалеева посильнее Степановой в классическом спринте, гораздо мощнее
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сравнил уровень выступления Анастасии Фалеевой и Вероники Степановой в классическом спринте. Сегодня, 9 февраля, спортсменки заняли первое и второе место в данной гонке на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«В Тюмени Настя с Вероникой очень высокие скорости показали. Никакой неожиданности в результатах точно нет. Фалеева посильнее Степановой в классическом спринте, гораздо мощнее. Я бы даже сказал, что в своём нынешнем состоянии она сумела бы очень достойно выступать в Кубке мира.

Обогнать Настю Вероника была бы способна только в том случае, если та ошибётся или не выдержит психологического натиска. Поэтому, думаю, Степанова старалась не просто преследовать Настю, но постоянно шла параллельно, наращивая давление в расчёте на финишную разборку», — приводит слова Сорина «RT на русском».

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