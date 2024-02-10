Сергей Устюгов — о 6-м месте в спринте: силёнок ещё маловато, но я на правильном пути

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2022 года Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024, где спортсмен в финале занял шестое место.

«Гонкой я в целом доволен, смотрели, что зрителям понравилось. На финал я ещё не готов, думаю, готовность моя от старта к старту будет становиться всё лучше.

Финал был грустный, в финале было тяжело. Да, я оглядывался, смотрел, еду я последним или нет. И потом на спуске посчитал и удивился, что еду последний, думаю: «Нифига себе». Силёнок ещё маловато, но рад, что добрался до финала, значит, на правильном пути.

Пришёл недавно, лежу, отдыхаю. Сегодня было очень много болельщиков: классно, прикольно, круто. Поддерживали меня, кричали, даже настроение поднимали перед забегами. Спасибо, что переживаете, а я буду выходить на старт и смотреть, что будет на финише», — рассказал спортсмен в своём телеграм-канале.