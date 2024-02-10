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Сергей Устюгов: кажется, народ на Спартакиаде очень сильно жёстко бегает

Сергей Устюгов: кажется, народ на Спартакиаде очень сильно жёстко бегает
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Российский лыжник, чемпион Олимпийских игр 2022 года Сергей Устюгов высказался о грубости спортсменов во время спринта на Спартакиаде.

«Посмотрел четвертьфинал наш. Мне кажется, народ очень сильно жёстко бегает. Подрезают, делают какие-то действия, которые можно не делать, например, по палкам стучать. Я всегда старался бегать аккуратно, но что-то как-то все агрессивно так настроены, все хотят победить. Мы с ребятами по забегам общались, тоже все говорят, что что-то как-то все жестят», — поделился спортсмен в своём телеграм-канале.

Напомним, Спартакиада сильнейших стартовала в пятницу, 9 февраля. У лыжников в первый день соревнований прошёл спринт, в котором Сергей Устюгов дошёл до финала, где занял шестое место.

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