Серебряный призёр Спартакиады Кулешова: я не самый сильный спортсмен на финише

Лыжница Анастасия Кулешова, ставшая второй в скиатлоне на Спартакиаде — 2024, рассказала о впечатлениях от гонки.

«В концовке не хватило сил. Я просто шла в своём темпе, пыталась делать протяжки, потому что понимала, что мне надо „скидывать“ девочек, ведь я не самый сильный спортсмен на финише. Я знала, что если мы приедем на финиш втроём, то Вероника Степанова сильнее нас, а мы с Машей Истоминой можем побороться. По ходу последнего подъёма стало понятно, что никому не оторваться, потому что не у меня, ни у Маши сил не было.

Довольна, но только с серединки на половинку (улыбается). Конечно, всегда хочется выигрывать, тем более это скиатлон. Но в любом случае рада тому, что второе место — не четвёртое. Потому что, когда мы уезжали вчетвером, я думала: только бы не четвёртое место занять. Но в целом на данный момент я своим самочувствием довольна. Терпелось, мышцы рабочие. От гонки к гонке теперь должно быть только лучше», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.