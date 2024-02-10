Фото: награждение призёров женского скиатлона на Спартакиаде — 2024

В Тюмени состоялась гонка на 20 км в скиатлоне среди женщин в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Победу одержала представительница Архангельской области Вероника Степанова, прошедшая дистанцию за 59.46,5 секунды.
Серебряную и бронзовую медаль соревнований завоевали Анастасия Кулешова и Мария Истомина соответственно.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.
Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН
Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН
Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Скиатлон, 20 км. Женщины
1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 59.46,5 секунды.
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +12,4.
3. Мария Истомина (Архангельская область) +12,5.
4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +40,1.
5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +1.03,2.
6. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.16,2.
7. Екатерина Никитина (Республика Мордовия) +1.46,9.
8. Елизавета Маслакова (Москва) +1.47,2.
9. Алина Пеклецова (Архангельская область) +1.54,4.