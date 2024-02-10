Фото: награждение призёров женского скиатлона на Спартакиаде — 2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Тюмени состоялась гонка на 20 км в скиатлоне среди женщин в рамках Спартакиады сильнейших — 2024. Победу одержала представительница Архангельской области Вероника Степанова, прошедшая дистанцию за 59.46,5 секунды.

Серебряную и бронзовую медаль соревнований завоевали Анастасия Кулешова и Мария Истомина соответственно.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения спортсменок.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Скиатлон, 20 км. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 59.46,5 секунды.

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +12,4.

3. Мария Истомина (Архангельская область) +12,5.

4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +40,1.

5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +1.03,2.

6. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.16,2.

7. Екатерина Никитина (Республика Мордовия) +1.46,9.

8. Елизавета Маслакова (Москва) +1.47,2.

9. Алина Пеклецова (Архангельская область) +1.54,4.