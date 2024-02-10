Истомина: со Степановой можно бороться, почему нет?

Российская лыжница Мария Истомина, ставшая третьей в скиатлоне на 20 км на Спартакиаде сильнейших — 2024, высказалась о победившей в гонке Веронике Степановой, отметив возможность конкуренции со спортсменкой.

«Со Степановой, конечно, можно бороться, почему нет? Просто получаются иногда такие моменты, когда у кого-то состояние чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Поэтому в целом я считаю, что да, бороться можно, мы стараемся. Возможно, не всегда всё получается так, как хочется, но в целом, я думаю, все девочки навязывают хорошую борьбу», — сказала Мария Истомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Вероника Степанова одержала победу в гонке с результатом 59.46,5 секунды.