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Истомина: со Степановой можно бороться, почему нет?

Истомина: со Степановой можно бороться, почему нет?
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Российская лыжница Мария Истомина, ставшая третьей в скиатлоне на 20 км на Спартакиаде сильнейших — 2024, высказалась о победившей в гонке Веронике Степановой, отметив возможность конкуренции со спортсменкой.

«Со Степановой, конечно, можно бороться, почему нет? Просто получаются иногда такие моменты, когда у кого-то состояние чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Поэтому в целом я считаю, что да, бороться можно, мы стараемся. Возможно, не всегда всё получается так, как хочется, но в целом, я думаю, все девочки навязывают хорошую борьбу», — сказала Мария Истомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Вероника Степанова одержала победу в гонке с результатом 59.46,5 секунды.

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