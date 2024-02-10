Мария Истомина прокомментировала третье место в скиатлоне

Бронзовый призёр Спартакиады — 2024 в скиатлоне Мария Истомина прокомментировала итоги гонки.

«В целом гонка прошла неплохо. Да, есть моменты, конечно, не увидела просто на финише Настю, но получилось как получилось. Я заметила её только в последний момент и даже, наверно, по трансляции видно, как я начала под финиш немного резче движения выдавать, потому что я увидела, что она совсем рядом, и в разножке она у меня выиграла. А так, по самочувствию я не скажу, что бежалось легко, бежалось тяжеловато, но главное, что терпелось. В целом не получилось немного реализоваться по состоянию, больше выходить вперёд, как-то поработать, понатягивать. Но в целом гонка сложилась неплохая.

Я ещё не смотрела, удалось ли мне точно разогнать пульс, чтобы он был соревновательным. Но сегодня, да, 100% я работала уже на высоких пульсах, на хороших. Возможно, ещё не получилось максимально разогнать, так как состояние было не совсем оптимальное. Но я уверена, что эта гонка уже прошла в более таком рабочем, хорошем темпе.

Я надеюсь, что состояние будет ещё улучшаться, потому что сейчас, когда я бегу, я понимаю, что нет, это ещё не совсем хорошее состояние, как когда ты обычно спускаешься после гор. Есть ещё резерв, где добавить. Я надеюсь, что здесь от гонки к гонке, возможно, будет больше приходить состояние и можно будет реализовать себя лучше», — рассказала Истомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.