«Немного пугает». Истомина — о гонке на 50 км

Российская лыжница Мария Истомина, ставшая третьей в скиатлоне на Спартакиаде — 2024, рассказала о дальнейших соревновательных планах.

«Я все остальные гонки планирую бежать. Ну, командный спринт, я думаю, нас ещё будут смотреть, ставить, полтинник тоже побегу. На самом деле полтинник немного, конечно, пугает. 50 километров, будет очень холодно, и трасса достаточно такая тяжёлая здесь. Но ничего, попробуем. На тренировках же катаем, здесь тоже попробуем. Я думаю, для всех девочек будет такая достаточно новая дистанция, и мы проверим себя, свои силы и соперниц.

Конечно, есть девочки, которые сразу же говорят, что нет, я не побегу, я не хочу. В принципе, 50 километров – это тяжёлая дистанция, и неизвестно, как организм отреагирует. А дальше у многих ещё также есть старты, на которых они должны выступать, показывать высокие результаты», — рассказала Истомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.