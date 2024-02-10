«Кто-то вломился в гараж». У Вика Уайлда украли почти всё связанное с Олимпиадой в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд рассказал об инциденте со взломом, в результате которого неизвестные украли вещи спортсмена.

«Все мои вещи из Сочи были украдены. Одежду, игрушки, книги, – всё украли, кроме медалей. Я не знаю, кто это был. Но, скорее всего, это были люди, которые работали рядом. Я хранил всё в запертом гараже. Но кто-то сумел туда вломиться», — рассказал Уайлд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, 7 февраля 2024 года исполнилось ровно 10 лет с момента начала XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи. Тогда впервые с 1994 года сборная России заняла первое место в медальном зачёте.