«Девчонки в тройке объективно сильнее были». Крупицкая — о ходе скиатлона

Евгения Крупицкая, занявшая четвёртое место в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших — 2024, рассказала о ходе гонки.

«Сегодня девчонки в тройке объективно сильнее были, я начала отставать уже на втором коньковом кругу. Но мне удалось подъехать за счёт того, что у меня, во-первых, лыжи хорошо работали, и, в принципе, я не сдавалась, хорошо отработала уход, выход со спуска. И на равнинке, видно, они немного сбавили темп, что позволило мне подъехать к ним. Но всё равно уже финишную разборку я не потянула, просто не могла прибавить. Ну и увидела, что уже сзади меня пятое место далековато. И уже, в принципе, спокойно докатывалась.

Я попробовала также подъехать, но «дырка» держалась, у них продолжалась личная разборка, втроём намного легче идти. И в этой последней спринтерской петле я развернулась, подъехала к мосту, увидела, что Лиза Пантрина с Лидой Горбуновой только спускаются, и уже спокойно доехала, поприветствовала болельщиков.

Расклад особо не представляла. Честно говоря, всегда особо не загадываешь, смотришь по ситуации. Очень хорошо выглядели на классической части Лидия Горбунова и Таня Сорина. Таня Сорина, честно говоря, не знаю, что у неё на коньке случилось, может, слишком сильно выложилась на классике. И очень неожиданно было то, что Алина Пеклецова с Катей Никитиной отвалились на классической части дистанции. Честно, думала, мы большей группой пойдём на коньке, но мы отъехали впятером-шестером. И потом у нас уже четыре человека осталось после круга буквально. Так, в принципе, довольна в такой компании», — рассказала Крупицкая в беседе с корреспондентом чемпионата Андреем Шитихиным.