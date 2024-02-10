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Бронзовый призёр скиатлона Мальцев рассказал о подготовке к Спартакиаде

Бронзовый призёр скиатлона Мальцев рассказал о подготовке к Спартакиаде
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Российский лыжник Артём Мальцев, занявший третье место в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших — 2024, рассказал о подготовке к турниру.

«Подготовка в Цахкадзоре вся прошла без сбоев, без болезней. Мы там остались подольше, потому что у нас были соревнования в Сыктывкаре. Мы две недели провели в горах. Сейчас третий день после спуска с гор, самочувствием доволен, с каждой гонкой должно быть лучше и лучше.

Сегодня я доволен. Медаль есть медаль, а тем более Спартакиады. Гонки только начинаются, и это дало мне эмоциональный подъём на оставшиеся старты. Не знаю, улучшится ли состояние по ходу Спартакиады, но я надеюсь на это.

Уже второй год я катаюсь с травмой. У меня полный разрыв заднего рога медиального мениска колена. Думаю, что этой весной посмотрю МРТ и буду оперироваться, потому что летом не могу давать полную нагрузку на ноги. Это сильно мешает. Ногами я не могу выдать максимум», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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