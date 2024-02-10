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Семиков — о 19-й победе Большунова подряд: раздражения нет, это подстёгивает

Семиков — о 19-й победе Большунова подряд: раздражения нет, это подстёгивает
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Российский лыжник Илья Семиков, занявший второе место в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших — 2024, прокомментировал победу Александра Большунова в гонке, рассказав о мотивации остальных спортсменов.

«Раздражения из-за серии побед Большунова никакого нет. Наоборот, нас это подстёгивает. Нам интересно, когда с нами мировой лидер, очень хочется его обыграть. Может быть, кажется, что мы его боимся, уступаем ему, но это не так. Просто он объективно сильный», — передаёт слова Семикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Для трёхкратного олимпийского чемпиона победа, одержанная 10 февраля в Тюмени, стала 19-й подряд в сезоне-2023/2024. 17 побед были одержаны в Кубке России и две — на трассе зимней Спартакиады.

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