Вяльбе: у Устюгова достойные результаты, учитывая отсутствие соревновательной практики

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об успехах чемпиона Олимпийских игр 2022 года Сергея Устюгова после возвращения к участию в гонках.

«Конечно, Устюгов ещё не вернулся так, как он может. Но, поверьте мне, у него очень достойные результаты, учитывая, что человек столько времени не соревновался в отличие от ребят. Серёга — большой молодец.

Вообще, я жду от ребят просто хороших результатов, чтобы был накал страстей, настоящая конкуренция. Чтобы все они в каждой гонке показывали, что реально крутые, а не смотрели кто сильнее и отдавали кому-то пальму первенства. Сейчас, как вы видите сами, каждая гонка — это наслаждение. Спасибо ребятам и девчонкам, что они в каждой гонке навязывают борьбу и не дают никому почивать на лаврах», — сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.