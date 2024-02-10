Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе: у Устюгова достойные результаты, учитывая отсутствие соревновательной практики

Вяльбе: у Устюгова достойные результаты, учитывая отсутствие соревновательной практики
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об успехах чемпиона Олимпийских игр 2022 года Сергея Устюгова после возвращения к участию в гонках.

«Конечно, Устюгов ещё не вернулся так, как он может. Но, поверьте мне, у него очень достойные результаты, учитывая, что человек столько времени не соревновался в отличие от ребят. Серёга — большой молодец.

Вообще, я жду от ребят просто хороших результатов, чтобы был накал страстей, настоящая конкуренция. Чтобы все они в каждой гонке показывали, что реально крутые, а не смотрели кто сильнее и отдавали кому-то пальму первенства. Сейчас, как вы видите сами, каждая гонка — это наслаждение. Спасибо ребятам и девчонкам, что они в каждой гонке навязывают борьбу и не дают никому почивать на лаврах», — сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
Устюгов вернулся в гонки, но битвы титанов не случилось. Большунов вновь уверенно выиграл
Устюгов вернулся в гонки, но битвы титанов не случилось. Большунов вновь уверенно выиграл
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android