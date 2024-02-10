Вяльбе — о Степановой: мегаталантливая девчонка, но нужно не расслабляться

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о текущих результатах лыжницы Вероники Степановой.

«Вероника — однозначно лидер сейчас в дистанционных гонках в нашей стране, это понятно. Прибавила она или нет, мне сложно говорить. Всё-таки девчонки, с которыми она соревнуется, на голову ниже её. Поэтому ей тоже нужно не расслабляться. Если так случится, что через год-два мы поедем на международную арену, то можно потерять свою настоящую форму. А она мегаталантливая девчонка, и я очень хочу, чтобы у неё было серьёзное будущее», — сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, сегодня, 10 февраля, в Тюмени завершился женский скиатлон на 20 км, проходящий в рамках Зимней Спартакиады — 2024. Степанова одержала победу в гонке, её результат — 59.46,5 секунды.