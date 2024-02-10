Николай Лопухов назвал Веронику Степанову очень одарённой лыжницей

Российский тренер по лыжным гонкам и биатлону Николай Лопухов сравнил Веронику Степанову с выдающимися предшественницами.

«Она очень одарённая. Я приметил её ещё в юниорках и даже подумал, что эта девочка сильно напоминает Юлию Чепалову. Ту ведь тоже отличала необыкновенная одарённость конькового хода: бегала «коньком» в классических ботинках и обыгрывала всех подряд. Лариса Лазутина или Люба Егорова были в этом плане «искусственницами» — их умение бегать коньком шло от очень большой работы, большой природной одарённости в этом плане не было. Юля же просто летела по лыжне. Точно так же сейчас бежит Вероника», — приводит слова Лопухова RT.

Ранее Вяльбе назвала Степанову «мегаталантливой» спортсменкой и заявила, что спортсменка является лидером в дистанционных гонках в нашей стране.