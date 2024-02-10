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Александр Большунов сравнил Спартакиаду и Кубок России

Александр Большунов сравнил Спартакиаду и Кубок России
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Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов заявил, что не видит разницы между Всероссийской спартакиадой по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов и Кубком России.

«На Спартакиаде всё примерно так же, как и на Кубке России. Те же соперники, те же соревнования. Какая разница?

Когда начал делать протяжку, оглянулся — мне было интересно, кто за мной остался. Я не удивился, что это был Илья Семиков. Это не первый скиатлон, когда он поддерживает мой темп.

Я про гонку забываю сразу. Финишировал и забыл. Следующая уже послезавтра.

С кем бы я хотел бежать командный спринт — с Савелием Коростелёвым или с Александром Терентьевым? Не знаю, пускай сами решают. Между собой на камень-ножницы-бумага пусть скинутся (улыбается)», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, сегодня, 10 февраля, Большунов одержал свою 19-ю победу подряд в сезоне-2023/2024. 17 побед были одержаны в Кубке России и две — на трассе зимней Спартакиады.

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