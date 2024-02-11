Олимпийский чемпион Крюков высказался о пользе внутренних соревнований

Олимпийский чемпион 2010 года в Ванкувере (Канада), серебряный призёр Олимпийских игр — 2014 в Сочи, трёхкратный чемпион мира российский лыжник Никита Крюков отметил рост уровня спорта после замены международных соревнований внутренними стартами и повышение интереса к российским соревнованиям.

«У нас стал цениться Кубок России по лыжным гонкам, куда приехать могут обычные болельщики и посмотреть на всю сборную России.

Можно сказать, что возвращается история Советского Союза, когда команда ездила по всей стране, приезжал автобус с командой на старт и все болельщики могли сфотографироваться, посмотреть вживую на спортсменов, а может, если повезёт, даже потрогать. Когда я бегал, такого не было, потому что вся сборная команда находилась за границей на международных стартах», — сказал Крюков «Матч ТВ».