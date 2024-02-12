Биатлонистка Кудисова — о лыжных гонках Спартакиады: все сильнейшие здесь

Российская биатлонистка Алина Кудисова, принимающая участие в соревнованиях Спартакиады сильнейших по лыжным гонкам, рассказала о соревнованиях и своих дальнейших планах.

«На таком уровне я впервые с лыжницами соревнуюсь. Спартакиада, наверное, сравнима с чемпионатом России — все сильнейшие здесь, скорости самые высокие, соперницы в лучшей форме.

У меня не получилось поехать на соревнования Спартакиады по биатлону. Я бы не хотела это обсуждать. Пусть всё останется так, как есть. Я сейчас здесь, моя работа, моя главная гонка, мои задачи сейчас здесь. Я бы даже сказала, что это счастливое стечение обстоятельств, что тренеры оставили меня на лыжной Спартакиаде, — спасибо им большое. Но переходить в лыжи я не планирую. У меня огромная любовь к биатлону, и я очень жду момента, когда вновь возьму в руки винтовку», — передаёт слова Кудисовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.