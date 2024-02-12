Алина Кудисова: удивлена скоростями, которые показывают ведущие лыжницы на Спартакиаде

Российская биатлонистка Алина Кудисова, принимающая участие в соревнованиях Спартакиады сильнейших по лыжным гонкам, отметила уровень соревнований и озвучила собственную цель.

«Я, конечно, удивлена теми скоростями, которые показывают здесь ведущие лыжницы. Но понимаю, что нет ничего недостижимого. Мне было бы очень интересно с кем-то из лидеров на дистанции состыковаться и почувствовать эту скорость, понять, как они так работают, на каких участках они меня превосходят. Но, к сожалению, мне пока такой возможности не предоставлялось. Но, повторюсь, я приятно удивлена такими скоростями. Мне стоит подхватить тут такую скорость, чтобы пользоваться ею на биатлонных гонках. Это было бы хорошее преимущество.

Мне, конечно, хотелось бы оказаться в топ-20 здесь. Это был бы хороший, рабочий результат. Но сегодня для меня главной сложностью было то, что я стартовала в начале и вообще не понимала, как я работаю относительно других», — передаёт слова Кудисовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.