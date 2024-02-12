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Анастасия Кулешова — чемпионка Спартакиады в гонке на 10 км свободным стилем

Анастасия Кулешова — чемпионка Спартакиады в гонке на 10 км свободным стилем
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В Тюмени завершилась гонка на 10 км свободным стилем у женщин, проходящая в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

Победу одержала Анастасия Кулешова, преодолевшая дистанцию за 26.11,9. На втором месте с отставанием 8,1 секунды Вероника Степанова. Бронзовую медаль Спартакиады завоевала Мария Истомина (+13,4).

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Женщины. Свободный стиль 10 км
12 февраля 2024, понедельник. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
26:11.9
2
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
+8.10
3
Мария Истомина
Архангельская - Пермский
+13.40

Соревновательный день продолжится раздельной гонкой на 10 км у мужчин. Её начало в 11:00 мск.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Свободный стиль, 10 км. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 26.11,9 секунды.
2. Вероника Степанова (Архангельская область) +8,1.
3. Мария Истомина (Архангельская область) +13,4.
4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +21,7.
5. Татьяна Сорина (Тюменская область) +24,1.

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