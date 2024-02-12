Ступак: на Спартакиаде планирую бежать командный спринт и эстафету, 50 км не побегу

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) после гонки на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024 рассказала о своём состоянии и планах на оставшуюся часть соревнований. Ступак заняла девятое место в этой гонке, победительницей стала лыжница Анастасия Кулешова.

«Самочувствие нормальное. Успела натренироваться до этих стартов. Что не успела, то не успела. Будем работать с тем, что есть. А что есть? Какие-то места есть. Нормально.

На Спартакиаде планирую бежать командный спринт и эстафету. 50 км уже не пробегу. Это абсолютно не моя дистанция. Честно говоря, экспериментировать неохота», — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.