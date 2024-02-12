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Эстафетные гонки на Спартакиаде сильнейших — 2024 перенесены на 13 февраля

Эстафетные гонки на Спартакиаде сильнейших — 2024 перенесены на 13 февраля
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Женская и мужская эстафетные гонки на Спартакиаде сильнейших — 2024 перенесены на завтра, 13 февраля, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Изначально забеги были запланированы на 15 февраля. Перенос соревнований связан с сильными морозами в Тюмени, которые ожидаются в этот день.

Напомним, Спартакиада сильнейших — 2024 проходит в пяти регионах России с 8 по 18 февраля. Соревнования лыжников проводятся в Тюмени. Спартакиада приурочена к 10-й годовщине проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Сегодня, 12 февраля, на Спартакиаде состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем. Победу в ней одержала лыжница Анастасия Кулешова. Также сегодня пройдёт аналогичная мужская гонка.

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