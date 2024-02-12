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Мария Истомина прокомментировала итог гонки на 10 км на Спартакиаде — 2024

Мария Истомина прокомментировала итог гонки на 10 км на Спартакиаде — 2024
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Российская лыжница Мария Истомина, ставшая третьей в гонке на 10 км свободным стиле в рамках Спартакиады — 2024, рассказала о ходе соревнований.

«Сегодня была неплохая гонка. Видимо, я не очень хорошо отработала финишную часть, хотя вроде бы пыталась добавлять. Но, видимо, девчонки добавили чуть больше, поэтому получилось на финише приличное отставание. Не скажу, что самочувствие было отличное, но уже хорошее. Меня радовало, что я борюсь, добавляю по дистанции — это, конечно, плюс. По сравнению с прошлой гонкой состояние чуть лучше. Посмотрим, что будет в эстафете, где нужно будет работать не только за себя, но и за команду», — передаёт слова Истоминой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, спортсменка завершила дистанцию гонки с результатом 26.25,3 секунды.

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