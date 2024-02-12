Юлия Ступак: круто, что на Спартакиаду приехала семья, это придаёт спокойствия

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) высказалась о поддержке со стороны семьи на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Круто, что на Спартакиаду приехала семья. Круто, что есть болельщики. На самом деле, очень морозно. Болельщики молодцы, они постоянно ходят. Мы стараемся фотографироваться, уделять внимание. Трибуны кричат, по трассе тоже огромная группа поддержки. Отдельный респект болельщикам. Они молодцы!

Помогает ли присутствие семьи? Да, этот факт придаёт спокойствия. Мне не нужно волноваться за то, как у них дела, не надо скучать. Они могут быть со мной, и это большой бонус.

Каждый день офигенный по-своему. Мне нравится быть здесь. Нравится соревноваться. Даже показывать свою скорость, навязывать борьбу», — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.