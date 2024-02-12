Ступак: Крамер не лезет в тренировочный процесс, мы созваниваемся как семья

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) высказалась о влиянии бывшего тренера российской национальной команды Маркуса Крамера на свои выступления.

«Маркус не лезет в тренировочный процесс. Максимум он смотрит мой полар. Он не интересуется моим самочувствием на тренировках. Мы созваниваемся как семья. Он родной для меня, близкий человек. Я всегда прислушиваюсь к нему, также как к Елене Валерьевне Вяльбе. Это люди, которые желают мне добра. Но, опять-таки, выбор всегда за мной», — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Ступак стала девятой в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024. Победительницей гонки, которая состоялась сегодня, 12 февраля, стала Анастасия Кулешова.