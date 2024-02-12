«Эмоций нет, я полностью выжат». Седов — о победе сестры в гонке на Спартакиаде

Российский лыжник и тренер Пётр Седов высказался о победе сестры Анастасии Кулешовой в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Эмоций нет, я всё оставил там, на дистанции. Была напряжённая борьба, постоянные качели: то Настя выигрывала, то проигрывала, то снова начинала выигрывать. До самого конца девочки держали в напряжении. Основные лидеры бежали позади неё, поэтому эмоции все остались там. Видимо, на гонку ребятам снова придётся где-то эмоции искать. Я полностью выжат.

Вообще мы рассчитывали на все три дистанции, которые тут есть: скиатлон, коньковая гонка и марафон. С каждой гонкой Настя должна была разгоняться и разгоняться. Посмотрим, как сложится с марафоном.

Да, Настю видел. Мы поздравили друг друга, быстро перекинулись парой слов. Я ей сказал что всё хорошо. У неё самочувствие хорошее. Победа — она и есть победа. Она всегда приятна.

Помог ли папа? Моя главная задача в этом отношении — не испортить. Я уже два года пытаюсь не испортить подготовку, которую вложили в Настю до этого: отец, который вырастил её, тренеры, которые вели подготовку, в том числе в сборной России, Маркус Крамер. Вклад отца тут очень большой», — сказал Седов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.