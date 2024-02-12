Сорина: проблема со здоровьем не решена полностью, так что есть ещё резерв

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала выступление в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024. Спортсменка заняла пятое место.

«Я немного расстроена, что не получилось взять личную медаль. Но впереди ещё гонка на 50 км, так что шанс у меня остаётся.

Проблема со здоровьем ещё не решена полностью, так что у меня есть ещё какой-то резерв, и это немного успокаивает. Надеюсь, что к чемпионату России наберу те кондиции, которые хотелось бы.

Гонка была интереснейшая, все близко, никаких отрывов, лидер постоянно менялся. Не было понятно, кто будет в топ-3. А я стартовала одной из первых в группе сильнейших, у меня почти не было информации. Если бы был другой стартовый номер, можно было бы немного поменять тактику. Если бы я знала, что у меня в запасе есть пять-семь секунд, то, наверное, я бы добавила. Силы на это были. До третьего места же чуть-чуть не хватило», — сказала Сорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.