Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов одержал 20-ю победу подряд в нынешнем сезоне.

Сегодня, 12 февраля, Большунов стал победителем гонки на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени. Это третья победа лыжника на этих соревнованиях. Помимо этого, Большунов выиграл 17 гонок на Кубке России.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Свободный стиль, 10 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 22.04,0.

2. Денис Спицов (Тюменская область) +16,2.

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +20,1.

4. Антон Тимашов (Республика Татарстан) +38,4.

5. Артём Мальцев (Тюменская область) +50,9.

6. Иван Якимушкин (Тюменская область) +56,8.