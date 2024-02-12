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Александр Большунов одержал 20-ю победу подряд

Александр Большунов одержал 20-ю победу подряд
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов одержал 20-ю победу подряд в нынешнем сезоне.

Сегодня, 12 февраля, Большунов стал победителем гонки на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени. Это третья победа лыжника на этих соревнованиях. Помимо этого, Большунов выиграл 17 гонок на Кубке России.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Свободный стиль, 10 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 22.04,0.
2. Денис Спицов (Тюменская область) +16,2.
3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +20,1.
4. Антон Тимашов (Республика Татарстан) +38,4.
5. Артём Мальцев (Тюменская область) +50,9.
6. Иван Якимушкин (Тюменская область) +56,8.

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