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Архангельская область лидирует в медальном зачёте лыжных гонок на Спартакиаде-2024

Архангельская область лидирует в медальном зачёте лыжных гонок на Спартакиаде-2024
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Сборная Архангельской области по лыжным гонкам завоевала четыре золотые медали в шести стартах соревнований в Тюмени, проходящих в рамках Спартакиады сильнейших — 2024, и занимает промежуточное первое место в медальном зачёте лыжных соревнований. Отметим, что три золотые медали принёс команде Александр Большунов.

На втором месте Нижегородская область, в активе спортсменов которой есть одно золото и одно серебро. На третьем месте зачёта Санкт-Петербург благодаря золотой медали Анастасии Фалеевой в спринте.

Медальный зачёт соревнований Спартакиады — 2024 по лыжным гонкам

1. Архангельская область (4 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые медали).
2. Нижегородская область (1, 1, 0).
3. Санкт-Петербург (1, 0 ,0).
4–5. Республика Татарстан (0, 1, 1).
4–5. Тюменская область (0, 1, 1).
6. Республика Коми (0, 1, 0).

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