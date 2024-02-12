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Коростелёв объяснил, почему лыжники сборной не выступают в форме регионов на Спартакиаде

Коростелёв объяснил, почему лыжники сборной не выступают в форме регионов на Спартакиаде
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Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, почему спортсмены сборной России не выступают на Спартакиаде сильнейших — 2024 в форме регионов.

«Почему мы не выступаем в комбезах регионов? Потому что есть контракт с Bosco. И мы все находимся на обеспечении сборной, из-за чего мы должны выступать в комбезах сборной команды на любых соревнованиях. Исключение только в командных гонках на главных стартах. В них ребята, некоторые побегут в комбезе региона», — передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Спартакиада сильнейших — 2024 проходит с 8 по 18 февраля в пяти регионах России. Соревнования лыжников проходят в Тюмени. Турнир приурочен к 10-й годовщине Олимпиады 2014 года в Сочи.

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