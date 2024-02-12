Бородавко: не скажу, что Большунову легко даются победы, он пока подтверждает свой класс

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты мужской гонки на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024. Победителем этой гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

«Каждая гонка — это новая история, новый настрой. Мы видим, что лидеры меняются: есть люди, которые хотят обыграть Большунова и пытаются сделать это. Они показывают хороший результат. Не скажу, что Александру легко даются эти победы. Он пока удерживает лидерство и подтверждает свой класс. Преимущество в 16 секунд над Спицовым у Большунова было уже после 6 км. Он просто удерживал эту скорость, не выдавал максимум.

Доволен тем, как пробежал Денис. У него достаточно сложная ситуация — он очень много болел. На заключительном этапе летней подготовки и вкатывании до декабря он дважды болел. Были опасения, что у него просто не получится этот сезон. Но хорошо проведённый сбор в Цахкадзоре помог выйти ему на неплохие кондиции», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.