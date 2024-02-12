Бородавко: подиумы Истоминой не стали удивлением, она созрела для первых мест

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлениях лыжницы Марии Истоминой. Сегодня, 12 февраля, спортсменка заняла третье место в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Подиумы Маши Истоминой не стали удивлением. Это её уровень. Она готова показывать эти результаты. Без болезней и травм она сумела выйти на такой уровень. Теперь Маша показывает хорошую борьбу с Кулешовой и Степановой. Истомина уже созрела для первых мест, но, как говорила она и я, эти болезни мешали пройти полноценную подготовку и выйти на высокий уровень», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Свободный стиль, 10 км. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 26.11,9 секунды.

2. Вероника Степанова (Архангельская область) +8,1.

3. Мария Истомина (Архангельская область) +13,4.