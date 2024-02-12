Сорин: Степанова не восстановилась после спринта и скиатлона

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о выступлении лыжницы Вероники Степановой в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024. Спортсменка заняла второе место.

«Фавориты гонки подтвердили свой статус. Вероника не смогла выиграть на своей коронной дистанции. Видно, что не восстановилась после спринта и скиатлона. Наверное, больше энергетически. Поэтому, и не была сегодня такой заряженной, как в предыдущие дни. Уже со старта начала проигрывать Анастасии Кулешовой. Для неё это нетипично. Обычно Вероника сразу со старта накидывает всем семь-восемь секунд. Не те движения и ход у неё были.

Веронике стоило пропустить спринт? Нет, какой в этом смысл. Надо бежать всю программу. Две дистанции, потом день отдыха и ещё одна дистанция. Все мировые лидеры сейчас так бегают. Бегут все дисциплины, где они могут бороться за победу. Вероника может в каждой бороться за победу. Был бы чемпионат мира или Олимпийские игры, она бы делала так же», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.