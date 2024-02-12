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Егор Сорин сообщил, кто из лыжниц его группы выступит в гонке на 50 км на Спартакиаде

Егор Сорин сообщил, кто из лыжниц его группы выступит в гонке на 50 км на Спартакиаде
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, кто из лыжниц его группы выступит в гонке на 50 км классическим стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Дарья Непряева. Вероника Степанова не бежит», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, женская гонка на 50 км классическим стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени состоится 18 февраля. Аналогичная мужская гонка состоится 17 февраля. Сегодня, 12 февраля, в женской гонке на 10 км свободным стилем победу одержала российская лыжница Анастасия Кулешова.

Спартакиада сильнейших — 2024 приурочена к 10-й годовщине проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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